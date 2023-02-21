0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:33

Рианчо оценил решение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что бразильским футболистам санкт-петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрено получение российского паспорта.

«Они сделали свой выбор, который должны все уважать! Но, если честно, я не знаю, хорошо ли это для российского футбола. Время нам все покажет», — приводит слова Рианчо Legalbet.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-trener-spartaka-otcenil-reshenie-malkoma-i-klaudino/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин о переходе Зуева: «Достаточно опытный футболист по меркам чемпионата»

Рейхмен рассказала об игре в Москве в минус 27 градусов