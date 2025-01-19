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Рианчо: «Возвращение Промеса — большой риск для «Спартака», потому что форма Квинси — загадка»

Даниил Аршавский
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Возможное возвращение Промеса — большой риск для «Спартака», потому что форма Квинси — загадка. Он пропустил много времени, давно не тренировался с командой. А так, безусловно, Промес будет очень полезен «Спартаку», находясь в оптимальных кондициях, потому что это топ-игрок», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

33-летний нидерландец играл за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го нападающий был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московской командой, из-за того, что попал в аварию и скрылся с места ДТП. Позже Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года Промес присоединился к клубу «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

Источник: «РБ Спорт»
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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