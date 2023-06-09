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Рауль Рианчо: «Глушаков — плохой и токсичный человек. Таким людям не место среди тренеров»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова, который заявил, что хотел бы после окончания карьеры игрока возглавить московский клуб.

«Глушаков — плохой и токсичный человек. Меня совсем не интересует ничего из того, что он делает. Таким людям не место среди тренеров у нас в Испании. Тренер должен быть очень подготовленным, образованным, профессиональным и честным. И главное, что он должен быть примером жизни в обществе! А такого человека, как Глушаков, я не могу представить вообще нигде. О тренерской карьере нечего и думать», — цитирует Рианчо Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он провел 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач. В начале 2023 года 36-летний футболист перешел в «Пари НН».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-09-riancho-glushakov-plokhoy-i-toksichnyy-chelovek-takim-lyudyam-ne-mesto-sredi-trenerov
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
Рауль Рианчо
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