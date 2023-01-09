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Сегодня, 14:02

Рианчо признался, что не следит за чемпионатом России

Виктория Кравченко
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Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, что не следит за чемпионатом России.

«Я не слежу пристально за РПЛ, не смотрю игры. Сложно сказать, кто станет чемпионом в этом сезоне. Но, судя по прошлому году, «Спартак» набирает обороты. Все возможно», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист возглавлял московский клуб с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Также он работал в казанском «Рубине».

Лидером РПЛ после 17 туров является «Зенит», набравший 42 очка, следом идет «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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