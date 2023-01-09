Рианчо признался, что не следит за чемпионатом России

Сегодня, 14:02
Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, что не следит за чемпионатом России.
«Я не слежу пристально за РПЛ, не смотрю игры. Сложно сказать, кто станет чемпионом в этом сезоне. Но, судя по прошлому году, «Спартак» набирает обороты. Все возможно», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
Специалист возглавлял московский клуб с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Также он работал в казанском «Рубине».
Лидером РПЛ после 17 туров является «Зенит», набравший 42 очка, следом идет «Спартак» (36) и «Ростов» (35).