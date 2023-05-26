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Сегодня, 00:58

Рианчо: «Не удивлен результативностью Дзюбы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал продление «Локомотивом» контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба отличный нападающий. Я не смотрел матчи «Локомотива», но не удивлен его результативностью», — цитирует Metaratings.ru Рианчо.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-ocenil-prodlenie-kontrakta-dzyuby-s-lokomotivom-253956/
Артем Дзюба
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