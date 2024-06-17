Рианчо рекомендовал Захаряну не возвращаться в «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рекомендовал полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну не возвращаться в «Динамо».

21-летний россиянин перешел из российской команды в испанскую в августе 2023 года.

«Дебютный сезон в Испании Захарян не провалил. Его игру нельзя назвать впечатляющей, но и критиковать Арсена не за что. В следующем сезон он прибавит и будет заметным игроком в ла лиге. Всему свое время. Не рекомендую Захаряну возвращаться в «Динамо» — это шаг назад», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В сезоне-2023/24 Захарян забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах.