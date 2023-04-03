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Сегодня, 18:34

Рианчо считает, что Бальде еще не адаптировался в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Испанский тренер Рауль Рианчо поделился мнением о нападающем красно-белых Кейта Бальде.

«Бальде — неплохой игрок, он опытный футболист. Но мне кажется, что он не совсем адаптировался в «Спартаке», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел только четыре официальных матча за красно-белых. В сентябре прошлого года сенегальский футболист был отстранен от футбола на 2,5 месяца из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступления за итальянский «Кальяри».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-bal-de-ne-adaptirovalsya-v-spartake/
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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