Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе вратаря Александра Довбни в московский клуб.

«Конечно, опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака». Возрастной футболист может положительно повлиять на внутренний климат, иногда игроки действительно приобретаются для этой цели. Я не знаю, какой у этого вратаря характер, но, возможно, он сможет чем-то помочь молодежи «Спартака», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

26 июля «Спартак» объявил о подписании контракта сроком на один год с 37-летним Довбней. Голкипер известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор», в общей сложности на его счету 51 матч в РПЛ.