Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»

Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе вратаря Александра Довбни в московский клуб.

«Конечно, опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака». Возрастной футболист может положительно повлиять на внутренний климат, иногда игроки действительно приобретаются для этой цели. Я не знаю, какой у этого вратаря характер, но, возможно, он сможет чем-то помочь молодежи «Спартака», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

26 июля «Спартак» объявил о подписании контракта сроком на один год с 37-летним Довбней. Голкипер известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор», в общей сложности на его счету 51 матч в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Александр Довбня (Спартак)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
0
Читайте также
Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Шведская триатлонистка Монссон отказалась от заплыва в Сене
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА
Бушманов считает переход Довбни в «Спартак» абсолютно нормальным
Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»
«Ростов» оценивает Голенкова в 8 миллионов евро
Довбня и Дмитриев — в «Спартаке», «ПСЖ» может подписать Меньяна, Дэвис договорился с «Реалом»
Источник: «Локомотив» не получал от «Спартака» предложение по Тикнизяну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Рубин» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр

«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев вывел московский клуб вперед