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Сегодня, 06:26

Рианчо: «Карпин может работать в любой европейской команде»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина возглавить турецкий «Бешикташ».

«Не удивлюсь, если Карпин возглавит «Бешикташ». Валерий может работать в любой европейской команде — это очень сильный и квалифицированный тренер. Уверен, он действительно востребован в европейских чемпионатах», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Контракт 55-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле этого года.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-karpin-mozhet-rabotat-v-lyuboj-evropejskoj-komande/
Валерий Карпин
ФК Бешикташ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
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