Рианчо считает, что Карпин может работать в любом европейском клубе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Карпин может работать в любом европейском клубе.

«На мой взгляд, Валерий Карпин — отличный специалист, он входит в список лучших тренеров мира на данный момент. Валерий долгое время провел в Испании как игрок, он имеет европейское тренерское образование, поэтому может спокойно работать в любом клубе Европы. У него сегодня день рождения? Здорово, поздравляю его! Желаю Карпину всего наилучшего и успехов в работе», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.