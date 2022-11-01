Рианчо считает, что Каррера способен возглавить любой европейский топ-клуб

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перерыве в работе бывшего главного тренера московского клуба Массимо Карреры.
«Массимо Каррера — специалист высокого уровня, отличный тренер. Он доказал это своей работой в «Спартаке». Я уверен, что Каррера сейчас не тренирует исключительно по собственному решению. Массимо способен возглавить любой европейский топ-клуб. Не зря недавно говорили, что он может стать тренером «Ювентуса». Думаю, рано или поздно Каррера вернется к работе», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.
Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Последним клубом, в котором работал итальянский специалист, был «Бари» (2021).
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