Рианчо считает, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» в РПЛ будет историческим

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

«Я не знаком с работой Владимира Слишковича. Знаю только то, что сегодня будет исторический матч между «Спартаком» и «Локомотивом». На эту игру будет приятно смотреть. Результат в таком принципиальном противостоянии предсказать сложно», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).