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23 ноября, 14:33

Рианчо считает, что Роналду и Дзюба прекрасно смотрелись бы в «Зените»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что если бы экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался в «Зените», то у них была бы прекрасная связка с бывшим нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Роналду мог бы оказаться в России. «Зенит» способен сделать хорошее предложение. Дзюба тоже свободный агент? Роналду и Дзюба — это была бы прекрасная связка нападающих «Зенита»! Выиграли бы конкуренцию в команде? Конечно!» — цитирует Рианчо Legalbet.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Роналду после скандального интервью Пирсу Моргану. Дзюба находится в статусе свободного агента с 3 ноября. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ryazantsev-vo-vtoroj-chasti-sezona-torpedo-budet-vy-glyadet-gorazdo-luchshe/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Германия 1
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Артем Дзюба
Криштиану Роналду
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