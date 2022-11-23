Рианчо считает, что Роналду и Дзюба прекрасно смотрелись бы в «Зените»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что если бы экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался в «Зените», то у них была бы прекрасная связка с бывшим нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Роналду мог бы оказаться в России. «Зенит» способен сделать хорошее предложение. Дзюба тоже свободный агент? Роналду и Дзюба — это была бы прекрасная связка нападающих «Зенита»! Выиграли бы конкуренцию в команде? Конечно!» — цитирует Рианчо Legalbet.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Роналду после скандального интервью Пирсу Моргану. Дзюба находится в статусе свободного агента с 3 ноября. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор».