Рианчо: «Спартак» однажды может выиграть Лигу конференций"

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что красно-белые могут выиграть Лигу конференций в будущем.

«Может ли «Спартак» однажды выиграть какой-то из еврокубков? Думаю, Лигу конференций красно-белые могли бы выиграть при удачном стечении обстоятельств. Лигу чемпионов и Лигу Европы — нет. Слишком сложные турниры, их выигрывают только топ-клубы. Но сейчас трудно говорить о перспективах российских клубов в еврокубках, потому что они вообще отстранены. И никто не знает, как долго это продлится», — приводит «РБ Спорт» Рианчо.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, но 15 июля они были отклонены большинством голосов судейской коллегии.