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Сегодня, 03:12

Рианчо считает, что Станкович не сильнее Абаскаля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав команды.

«Я не знаю, кто создал эту команду, но серб заставляет ее работать. Станкович не является более сильным тренером, чем Абаскаль. Деян и Гильермо — два разных специалиста с разной тренерской философией, которые добавились успеха с разными командами в разное время», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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