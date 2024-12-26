Рианчо считает, что Станкович не сильнее Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав команды.

«Я не знаю, кто создал эту команду, но серб заставляет ее работать. Станкович не является более сильным тренером, чем Абаскаль. Деян и Гильермо — два разных специалиста с разной тренерской философией, которые добавились успеха с разными командами в разное время», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.