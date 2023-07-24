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Сегодня, 19:01

Рианчо считает, что уход Малкома из «Зенита» повысит шансы «Спартака» на чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком — большой мастер своего дела. Наверное, главная звезда РПЛ за последние несколько лет. Его уход так или иначе скажется на «Зените». Не думаю, что что-то серьезно изменится в турнирных раскладах, но первое время сине-бело-голубым может быть нелегко без своего лидера. Уход Малкома из «Зенита» повышает шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство», — сказал Рианчо.

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-uhod-malkoma-iz-zenita-povy-shaet-shansy-spartaka-na-chempionstvo/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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