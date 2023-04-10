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Сегодня, 16:24

Рианчо считает, что в «Сочи» должны были дать Бердыеву 100 дней на работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник Курбана Бердыева в «Рубине» Рауль Рианчо прокомментировал отставку 70-летнего специалиста из «Сочи».

«Изменение динамики команды, которая не была создана тренером, требует времени. По крайней мере, «Сочи» должен был дать 100 дней Бердыеву на работу с командой. Я думаю, что у них терпения не хватило, Курбан — великий тренер, и я уверен, что если бы ему дали время, он бы добился оптимальных результатов в «Сочи». Я думаю, что Курбан — идеальный тренер для многих российских команд. Он знает ваших игроков, российский футбол и у него есть понимание, как добиться от своих игроков максимума. Увольнение тренера после пяти игр — это не очень логичное решение! Да еще и с отягчающим обстоятельством, что тренер не построил эту команду», — приводит слова Рианчо «РБ Сорт».

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-sochi-dolzhen-by-l-dat-berdy-evu-100-dnej-na-rabotu-uvol-nyat-nelogichno/
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