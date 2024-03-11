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11 марта, 15:52

Рианчо считает, что желающих возглавить «Спартак» будет много

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые легко найдут нового главного тренера, если решат уволить Гильермо Абаскаля.

«Думаю, «Спартак» легко найдет нового тренера, если решит уволить Абаскаля. Желающих возглавить такой большой клуб будет много. Поработать в РПЛ, в «Спартаке» — это интересный опыт и вызов. Как показывает практика, многие иностранные специалисты без проблем соглашаются возглавить «Спартак», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После 20 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В 20 туре красно-белые проиграли «Факелу» со счетом 0:2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-zhelayushhih-vozglavit-spartak-budet-mnogo-klub-legko-najdet-trenera/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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