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Сегодня, 04:40

Рианчо согласен с тем, что Карпин мог бы успешно работать тренером в Европе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин мог бы успешно работать в Европе.

Ранее такое мнение высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Согласен с Головиным — Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании, ведь он проходил испанскую футбольную школу, можно сказать. Он многое отсюда вынес, у него европейское мышление. Посмотрим, будет ли он когда-то работать в Испании. Это было бы интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

У Карпина есть опыт работы за рубежом — с августа 2014 года по февраль 2015 года он возглавлял испанскую «Мальорку».

Источник: РБ Спорт

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