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Сегодня, 14:40

Рианчо сравнил уход Джикии из «Спартака» с Роналду

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника красно-белых Георгия Джикии из команды по окончании сезона.

«Клубы выше игроков и тренеров. Роналду закончил свой цикл в «Реале» и уехал в Саудовскую Аравию. Серхио Рамос закончил и перешел в «ПСЖ». Клубы двигаются своим путем, а игроки — своим. Привязывать игрока на всю жизнь к клубу — ошибка. Такого больше не существует, игроки — не работники, и когда у них заканчиваются контракты, они заключают новые», — сказал Рианчо «СЭ».

30-летний футболист выступал за «Спартак» с 2017 года. За это время он провел 214 матчей, в которых забил 5 голов.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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