Рианчо верит, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что в следующем сезоне московская команда может стать чемпионом РПЛ.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом, значит, в этом сезоне они были сильнее остальных. Думаю, что скоро «Спартак» тоже станет чемпионом. Это большая команда, которая всегда бьется за трофеи. Верю, «Спартак» способен побороться с «Зенитом» в следующем году и стать первым. Почему нет?» — цитирует Рианчо Legalbet.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.