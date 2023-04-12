Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:59

Рианчо: «Карпину нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин был выдающимся футболистом, а сейчас стал таким тренером. «Ростов» в этом сезоне забрался очень высоко в турнирной таблице. Знаю, что у этого клуба не такой большой бюджет, как у других команд РПЛ. Тем выше будет ценность попадания в тройку лучших по итогам сезона 2022/2023. У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 22 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chtoby-vy-igry-vat-trofei-karpinu-nado-uhodit-iz-rostova-trener-on-vy-dayushhijsya/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Агент Сперцяна удивлен новостями об уходе игрока в европейский клуб летом
Никонов заявил, что текущий чемпионат РПЛ запомнится тренерскими перестановками
На матч «Торпедо» — «Спартак» назначены сын и отец Левниковы. Как такое может быть?
Полузащитник «Химок» Гулиев: «Трудно сказать, в какой именно момент команда повалилась»
Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о целях команды на остаток сезона
Тихонов посоветовал не жать руку Дзюбе: «Он ею мастурбировал на всю страну»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гюнтера сообщил, что летом футболист приедет в Россию

Судья Иванов пропустит два тура РПЛ из-за двух ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»