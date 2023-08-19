Рианчо: «90 процентов российских игроков успешно адаптировались в Испании. Надеюсь, Захарян тоже добьется успеха»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» заявила, что Захарян уже находится в Испании и сегодня должен пройти медосмотр перед подписанием контракта.

«Необходимо пройти адаптацию, чтобы успешно играть в Ла Лиге. Многие российские игроки приехали в Испанию после распада СССР. Почти все они приехали в команды на севере Испании, где хорошая погода, хорошее питание и высокий уровень жизни. 90 процентов тех, кто приехал — хорошо адаптировались и преуспели. Я надеюсь, что новые игроки, которые решат играть в чемпионате Испании, том числе Захарян, снова добьются успеха», — сказал Рианчо «СЭ».

Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

20-летний полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.