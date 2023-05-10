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Сегодня, 23:08

Рианчо: «Семак мог бы тренировать команды в европейской топ-лиге»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака возглавить европейский клуб.

«В Европе большая конкуренция, но я думаю, что Семак мог бы тренировать команды в европейской топ-лиге, — цитирует Metaratings.ru Рианчо. — Может быть, ему стоит начать работать во французской лиге, потому что будучи футболистом он играл за «ПСЖ».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством пятый раз подряд стал чемпионом России.

За «ПСЖ» Семак выступал с 2005 по 2006 год. За парижан он провел 31 матч и забил 1 гол.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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