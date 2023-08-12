Рианчо — о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, у Арсена все получится»

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». По информации Gipuzkoa News, клубы согласовали переход 20-летнего россиянина.

«Испанский футбол очень требователен. Надеюсь, что у Арсена все получится. Раньше в Испании были отличные российские игроки, и они добились шикарных результатов. Пожелаем ему удачи!» — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее Mundo Deportivo сообщило, что баскский клуб согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта и предлагает 12 миллионов евро за его трансфер. Позже в «Реале Сосьедад» не подтвердили согласование контракта с Захаряном.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.