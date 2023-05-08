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Сегодня, 21:48

Рианчо заявил, что Абаскалю предстоит развиваться и создавать сильный «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на чемпионство «Зенита» и порассуждал о перспективах Гильермо Абаскаля во главе красно-белых.

«Поздравляю «Зенит» и, особенно, моего большого друга Сергея Семака с чемпионством. Я думаю, что остальные команды постараются усилиться, чтобы побороться за чемпионство в новом сезоне. «Зенит» — очень сильная и хорошо сыгранная команда, и я думаю, что она снова попытается завоевать золотые медали. Семак — отличный тренер, у него хорошая техничная команда, он знает РПЛ, понимает, как развиваться в этом чемпионате. Работы Абаскаля я не знаю, хотя его первый год в РПЛ можно назвать многообещающим. Теперь, когда он знаком с чемпионатом России, ему предстоит развиваться и создавать сильный, рабочий «Спартак», чтобы в следующем году побороться за чемпионство. Сможет ли это сделать Гильермо — не знаю», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте ЦСКА по итогам 26-ти туров РПЛ составляет 13 очков. В каждом из пяти сезонов, в которых Семак руководил командой, он приводил ее к чемпионскому титулу в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-abaskalyu-predstoit-razvivatsya-i-sozdavat-silnyi-spartak-chtoby-v-sleduyushem-godu-poborotsya-za-chempionstvo-249400/
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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