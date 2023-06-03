Рианчо заявил, что чемпионат России стал слабее

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что за год без еврокубков РПЛ стала слабее.

«Чемпионат России стал слабее, и это логично. Местные соревнования должны подкрепляться европейскими турнирами, на которых вы будете соревноваться с другими странами, соревноваться с сильнейшими. Теперь ценится только чемпион, остальные места не имеют значения. Стоит ли поменять формат РПЛ? Интрига и мотивация появляются только от возможности играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В конце 2022 года РФС объявил о создании рабочей группы для изучения вопроса о возвращении страны в систему международных соревнований.