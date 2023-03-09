Рианчо: «Мне не стыдно, что я работал в России. В Испании нет никакой русофобии»

Экс-тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо рассказал о своем отношении к России.

«Отличий между россиянами и испанцами нет, мы очень похожие люди, мы близкие почти по всем параметрам. В каждой стране есть хорошие и, так скажем, плохие люди. Мы похожи друг на друга больше, чем люди думают во всем мире! Почему русские приезжают в Испанию на отдых или жить? Потому что мы очень, очень похожи!

В Испании и близко нет никакой русофобии. Мы считаем, что вы, обычные люди, ни в чем не виноваты. Мне не стыдно, что я работал в России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

63-летний испанский тренер работал в тренерском штабе «Рубина» и «Спартака». В 2018 году он несколько недель исполнял обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Массимо Карреры.