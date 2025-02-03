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Сегодня, 16:26

Рианчо — о возвращении российских клубов в международные турниры при Трампе: «Надежда есть всегда»

Сергей Ярошенко
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил надежду на возвращение российских клубов в международные соревнования после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

«Вернется ли Россия в международные соревнования после прихода Трампа на должность президента США? Я не знаю, но надежда есть всегда. Да, я бы хотел снова увидеть российские команды в Лиге чемпионов», — цитирует Рианчо Legalbet.ru.

Рауль Рианчо работал тренером по физподготовке в казанском «Рубине» с 2009 по 2014-й год. В 2018-м испанец был помощником в штабе Массимо Карреры, а затем исполнял обязанности тренера «Спартака» после увольнения итальянца.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
Рауль Рианчо
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