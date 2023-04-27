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Сегодня, 13:16

Рианчо заявил, что критика не сломает Абаскаля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нынешнем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Надеюсь, после победы над «Краснодаром» результаты «Спартака» улучшатся и спад прекратится. Самое главное, чтобы игроки и руководство клуба не переставали доверять Абаскалю. Проблема тренеров состоит в том, что их работу оценивают только по результатам, на промежуточные итоги и путь никто не смотрит. Поэтому очень важно давать перспективному тренеру больше времени на достижение результата и не терять доверие после первых неудач. Уверен, что критика не сломает Абаскаля, но ему необходимо доверие со стороны руководства «Спартака». Если клуб не будет доверять Абаскалю, он быстро потухнет», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 24 тура российской премьер-лиги «Спартак», набрав 48 очков, находится на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля одержала 14 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-kritika-ne-slomaet-abaskalya-no-emu-neobhodimo-doverie-so-storony-rukovodstva-spartaka/
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