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Сегодня, 14:12

Рианчо заявил, что о работе в «Спартаке» пока не думает

Виктория Кравченко
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Испанский тренер Рауль Рианчо заявил, что не думает о работе в «Спартаке». Специалист на данный момент возглавляет «Расинг».

«О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Сообщалось, что из-за неудачный результатов красно-белых главного тренера Гильермо Абаскаля могут уволить.

После семи туров «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-o-rabote-v-spartake-ya-sejchas-ne-dumayu/
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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