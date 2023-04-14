Рианчо заявил, что российским тренерам не хватает конкурентоспособности и постоянного обучения

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо ответил на вопрос, почему сразу два московских клуба «Торпедо» и «Спартак» сейчас возглавляют испанские специалисты — Пеп Клотет и Гильермо Абаскаль.

«Почему испанские тренеры такие востребованные? Потому что они вместе с немцами самые подготовленные специалисты в мире. Чего не хватает российским тренерам, чтобы стать лучше? Конкурентоспособности и постоянного обучения. Футбол постоянно развивается. Есть много тренеров, которые утверждают, что имеют 25-летний опыт работы. Реальность такова, что у них накопленного опыта всего год, просто потом их работа повторяется 24 раза, а их навыки за это время никак не развиваются, эти тренеры остаются на том же уровне, что и были 24 года назад», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Поединок 23-го тура «Торпедо» — «Спартак» состоится завтра в 19:00 мск. Красно-белые подходят к этому поединку на третьем месте, имея в активе 42 очка, автозаводцы — последние (13 очков).