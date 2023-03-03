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Сегодня, 17:30

Рианчо заявил, что у «Спартака» сильнейший атакующий потенциал в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые обладают сильнейшим атакующим потенциалом в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Атакующий потенциал «Спартака» можно назвать сильнейшим в лиге. У них есть Промес и другие сильные нападающие. Команда способна играть в самый зрелищный футбол в чемпионате. При Абаскале «Спартак» покажет интересную игру», — приводит слова Рианчо Legalbet.

В 17 турах нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

4 марта «Спартак» встретится с «Уралом» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало — в 14:00 по мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/riancho-zayavil-chto-u-spartaka-silnejshij-atakuyushij/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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