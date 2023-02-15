Рианчо заявил, что в «Рубине» все были большой семьей

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался в большей симпатии к казанскому «Рубину», чем к московскому клубу.

«Какую команду я люблю больше: «Спартак» или «Рубин»? Мое пребывание в Казани было более продолжительным, у меня появилось больше друзей, они всегда уважали мой труд. В «Рубине» мы были большой семьей, была более здоровая рабочая среда, чем в «Спартаке», — приводит слова Рианчо Legalbet.

Рианчо был тренером по физподготовке в «Рубине» с 2009 по 2014 год. В 2018 году испанец входил в тренерский штаб Массимо Карреры в «Спартаке», а после увольнения итальянца в шести матчах исполнял обязанности главного тренера.