Рианчо заявил, что «Зенит» и «Спартак» являются самыми богатыми клубами РПЛ

Сегодня, 17:04
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о соперничестве между «Зенитом» и красно-белыми. Испанец заявил, что эти два клуба будут бороться за чемпионство в сезоне-2024/25.
«Не думаю, что ресурсы «Спартака» меньше, чем у «Зенита». Эти два клуба — самые богатые в РПЛ. Они могут приобретать высококлассных игроков. В следующем сезоне борьба за чемпионство развернется между этими двумя клубами», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз в карьере стал чемпионом России. «Спартак» занял пятую строчку.