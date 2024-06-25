Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:04

Рианчо заявил, что «Зенит» и «Спартак» являются самыми богатыми клубами РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о соперничестве между «Зенитом» и красно-белыми. Испанец заявил, что эти два клуба будут бороться за чемпионство в сезоне-2024/25.

«Не думаю, что ресурсы «Спартака» меньше, чем у «Зенита». Эти два клуба — самые богатые в РПЛ. Они могут приобретать высококлассных игроков. В следующем сезоне борьба за чемпионство развернется между этими двумя клубами», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз в карьере стал чемпионом России. «Спартак» занял пятую строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-zenit-i-spartak-samy-e-bogaty-e-kluby-rpl/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
0
Читайте также
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

«Ростов» объявил о переходе боснийского голкипера Ханкича