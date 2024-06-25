Рианчо заявил, что «Зенит» и «Спартак» являются самыми богатыми клубами РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о соперничестве между «Зенитом» и красно-белыми. Испанец заявил, что эти два клуба будут бороться за чемпионство в сезоне-2024/25.

«Не думаю, что ресурсы «Спартака» меньше, чем у «Зенита». Эти два клуба — самые богатые в РПЛ. Они могут приобретать высококлассных игроков. В следующем сезоне борьба за чемпионство развернется между этими двумя клубами», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».