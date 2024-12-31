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31 декабря 2024, 23:00

Рианчо: «Желаю футболистам «Спартака» здоровья и больших побед»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо пожелал игрокам красно-белых больших побед в 2025 году.

«Желаю футболистам «Спартака» здоровья и больших побед в 2025 году. Самое главное, чтобы игроки избегали травм и много работали. Нужно помнить, что «Спартак» — команда с огромной историей и для того, чтобы достичь успеха, нужно работать с максимальной отдачей. Желаю всей команде успехов», — заявил Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Источник: «РБ Спорт»
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