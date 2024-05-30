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Сегодня, 05:26

Агент Жемалетдинова и Миранчука: «Есть вероятность, что Рифат и Антон уедут в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев прокомментировал уход из «Локомотива» полузащитников Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.
«Локомотив» избрал свой путь развития, а Рифат идет своим путем, как и Антон Миранчук. Обидно, печально, но что поделать.

Мы беседовали с руководством, были предложены условия – понижение зарплаты в два с лишним раза. Жемалетдинов эти условия не принял. Аналогично было с Миранчуком – понижение почти в три раза. Мы объявили о своем уходе. Это нормальные рабочие отношения, такова жизнь.

Жемалетдинов, Миранчук и Джикия без работы не останутся. Все будет хорошо. Есть вероятность, что Рифат и Антон уедут в Европу, мы ее не сбрасываем со счетов», – цитирует Sport24 Шпинева.

Источник: https://sport24.ru/football/news-651694-agent-zhemaletdinova-i-miranchuka-yest-veroyatnost-chto-rifat-i-anton-uyedut-v-yevropu
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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