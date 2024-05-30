Агент Жемалетдинова и Миранчука: «Есть вероятность, что Рифат и Антон уедут в Европу»

Агент Вадим Шпинев прокомментировал уход из «Локомотива» полузащитников Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

«Локомотив» избрал свой путь развития, а Рифат идет своим путем, как и Антон Миранчук. Обидно, печально, но что поделать.

Мы беседовали с руководством, были предложены условия – понижение зарплаты в два с лишним раза. Жемалетдинов эти условия не принял. Аналогично было с Миранчуком – понижение почти в три раза. Мы объявили о своем уходе. Это нормальные рабочие отношения, такова жизнь.

Жемалетдинов, Миранчук и Джикия без работы не останутся. Все будет хорошо. Есть вероятность, что Рифат и Антон уедут в Европу, мы ее не сбрасываем со счетов», – цитирует Sport24 Шпинева.