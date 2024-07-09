Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:53

Жемалетдинов — о переходе ЦСКА: «Очень рад. Командная цель — стать чемпионами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичок ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал переход в московский клуб.

ЦСКА объявил о трансфере 27-летнего полузащитника 9 июля. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления на год. Он перешел в ЦСКА в статусе свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».

«Я очень рад, что подписал контракт с ЦСКА, с клубом с такой большой историей. Процесс был долгим, но мы все решили и пришли к компромиссу. Считаю, что цели на сезон нужно ставить самые высокие. Командная цель — стать чемпионами. Я отдам все силы, чтобы помочь клубу и привести его к заветному первому месту», — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Жемалетдинов провел за «Локомотив» 155 матчей, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач. Кроме того, полузащитник выступал за казанский «Рубин».

Источник: ФК ЦСКА
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией» на 2 года
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Пари НН» подписал полузащитника сборной Израиля Глейзера
ЦСКА объявил о переходе Рифата Жемалетдинова
Представитель Дзюбы сообщил о переговорах с несколькими клубами: «Химки» — один из вариантов»
В «Химках» сообщили о переговорах с Дзюбой
Metaratings: Соболев принял участие в вечерней тренировке «Спартака»
«Химки» проиграли белградскому ОФК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Пари НН» подписал полузащитника сборной Израиля Глейзера