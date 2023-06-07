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Рикарду Жезус заявил, что готов был бы приехать играть в Россию

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус заявил, что поехал бы играть в Россию, если бы продолжил карьеру.

— Поехал бы я играть в Россию сейчас? Да! Но это было бы непростое решение, — цитирует Sport24 Жезуса. — Для меня важна безопасность семьи, один ведь я бы все равно никуда не поехал. И с этой точки зрения надо было бы изучить вопрос, чтобы принять предложение из России.

— Ты бы хотел, чтобы Бразилия сыграла с Россией?

— Почему нет? Конечно, решения вашего правительства сильно влияют на российский спорт. Поэтому договориться о таком матче будет непросто.

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах. В 2019 году форвард завершил карьеру.

Источник: Sport24
Рикарду Жезус
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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