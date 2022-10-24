Ринат Билялетдинов: «Чего добился Галактионов? Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал возможное назначение в «Локомотив» Михаила Галактионова.

— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сегодня «Локомотиву»?

— Не уверен. Просто кто-то активно лоббирует его кандидатуру. Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами. «Крылья» при нем — команда яркая, узнаваемая. В прошлом сезоне играла так, что Сергеева сразу позвали в «Зенит», Зиньковского — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи»... Или Вадим Евсеев. Свой, уже набрался тренерского опыта, с ходу вывел «Шинник» в ФНЛ, где ярославцы смотрятся достойно. А чего добился Галактионов?

— Вытащил молодежную сборную на чемпионат Европы.

— Да, я помню, как полтора года назад после победы в первом туре над Исландией все кричали: «Ура! У нас фантастическая сборная! Гениальный тренер!» А дальше мы наткнулись на Францию и Данию, уступили вчистую и не вышли из группы. В «Ахмате» Михаил не задержался. С «Нижним» прорыва тоже не случилось — ни по количеству очков, ни по качеству игры... На мой взгляд, лучший вариант для «Локомотива», раз уж в клубе решили сменить немецкий вектор, — Осинькин либо Евсеев. А Галактионов — это лотерея. Да, можно угадать — как «Спартак» с Абаскалем. Но можно и провалиться.