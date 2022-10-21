Ринат Билялетдинов: «Для «Локомотива нет лучшей кандидатуры, чем Семин»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с выбором нового главного тренера красно-зеленых. По информации «СЭ», руководство клуба рассматривает только одну кандидатуру — старшего тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова, который также работает в «Нижнем Новгороде».

«Считаю, что лучшей кандидатуры, чем Юрий Семин, нет, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова. — История показывает: успеха «Локомотив» добивается тогда, когда его тренирует человек, который прикипает к нему душой. Когда есть клубный патриотизм. Если появляется человек «сбоку-припеку», ничего не получается. Сколько уже иностранных тренеров перепробовали? Где результат? Это не значит, что они плохие. И не в национальности дело. Просто «Локомотив» не тот клуб, куда тренера надо подбирать по принципу «А давайте этому дадим попробовать». Это уже проходили на протяжении последних лет. А чемпионат выиграл Семин и Кубок тоже».

Билялетдинов отметил харизму, авторитет и опыт 75-летнего Семина.

«А у тех, кого прочат в «Локомотив», нет достижений. Почему им надо отдавать предпочтение? Я не против молодого тренера. Но пусть он придет в клуб с каким-то багажом побед. Все же «Локо» — топ-клуб. А так, получается в конкурсе тренеров побеждает тот, у кого лучше пиар-кампания, агенты. Они умело преподносят своего клиента. На фоне достижений Семина авторитет других кандидатов меркнет. Если на то пошло, почему не дали поработать в «Локомотиве» Зауру Хапову, Олегу Пашинину, Дмитрию Лоськову? Почему клуб ищет тренера на стороне, а своим не доверяет?» — добавил Билялетдинов.

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Федорова «Локомотив» одержал две победы: в РПЛ над «Торпедо» (1:0) и Кубке над «Химками» (1:0).