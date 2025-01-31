Ринат Билялетдинов допустил возможность перехода Зиньковского в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Ринат Билялетдинов поделился мнением о вероятности перехода вингера московского «Спартака» Антона Зиньковского в армейский клуб.

«Зиньковский практически перестал играть, а ему незаметно уже 29 лет будет в этом году. Не назовешь молодым и перспективным — но в самом расцвете. Напрашивается поиск места, где он играть будет. Сильные качества Зиньковского — скоростное ведение мяча с уходом в середину и последующим ударом. Неясно, почему «Спартаку» это не нужно. Но если не получается, нет стабильности, значит, надо сделать вывод и идти дальше.

Зиньковский стал бы тактическим усилением атаки ЦСКА. Сейчас у них она пресновата, поэтому они не могут подобраться к тройке лидеров. Разнообразие атаки бы улучшилось. Да, это переход в команду соперника по дерби, но недавно переходил Медина... Так что Зиньковскому надо будет еще приспособиться. Болельщики его признают, если он будет забивать. Но надо быть готовым преодолеть дополнительное препятствие», — заявил Билялетдинов Legalbet.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро, по данным Transfermarkt.