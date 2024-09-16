Ринат Билялетдинов: «На идеальный уровень Дзюба уже вряд ли выйдет, но он способен приносить пользу»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за «Акрон».

36-летний футболист перешел в «Акрон» 12 сентября. 15-го числа он вышел на поле на 64-й минуте матча 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) и отдал голевую передачу.

«Дзюба делал, что умеет: прикрывал мяч, придерживал. Но это его прожиточный минимум, его сильные стороны. В моменте он открылся, утащил игрока, отдал. От мастерства идет определенное спокойствие. Делал все грамотно и хорошо, но это было в концовке, оставалось играть не так много. Пока рано говорить о степени готовности Дзюбы. На идеальный уровень он уже вряд ли выйдет, но он способен приносить пользу. Меня не удивило, что Дзюба сразу же в первом матче вышел на поле. У него есть двигательная активность в ногах, что он и показал в матче медийной лиги. Реакция и запал у него есть (смеется). Он мотивирован, что даже таким выражается», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 8 туров, набрав 8 очков.