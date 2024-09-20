Ринат Билялетдинов о лучших игроках сезона: «Со всеми фамилиями из «Локомотива» согласен»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал попадание Максима Глушенкова, Александра Сильянова и Ильи Лантратова в список лучших игроков прошлого сезона РПЛ.

«Со всеми фамилиями из «Локомотива» согласен. Остальным не хватило стабильности на дистанции сезона, а это важный критерий для такого списка, как мне кажется. Думаю, что лучшие игроки определены верно, особенно лучшие 11. Другие игроки «Локомотива» не могли вытеснить тех, кого выбрали в РФС», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.