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Ринат Билялетдинов о лучших игроках сезона: «Со всеми фамилиями из «Локомотива» согласен»

Руслан Минаев
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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал попадание Максима Глушенкова, Александра Сильянова и Ильи Лантратова в список лучших игроков прошлого сезона РПЛ.

«Со всеми фамилиями из «Локомотива» согласен. Остальным не хватило стабильности на дистанции сезона, а это важный критерий для такого списка, как мне кажется. Думаю, что лучшие игроки определены верно, особенно лучшие 11. Другие игроки «Локомотива» не могли вытеснить тех, кого выбрали в РФС», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Матвей Сафонов. РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
РПЛ

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