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Сегодня, 14:41

Билялетдинов — о словах М`Вила: «Может быть, него была депрессия, потому что не мог потратить зарплату в России»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего полузащитника казанского клуба Янна М`Вила.

34-летний француз заявил в интервью Foot Mercato, что страдал депрессией в России.

«Не замечал в его поведении депрессию. Он тренировался, но особого рвения не демонстрировал. У него был высокий уровень мастерства, и игрок с агентом считали, что тренироваться много не надо. Может быть, у него была депрессия, потому что не мог потратить свою зарплату в России, ему не было интересно у нас. При этом он не высказывал желания покинуть Казань. Было одно пожелание от агентов — поменьше тренироваться, особенно на сборах. Еще были моменты, когда у М`Вила была травма, он уезжал, а наши врачи даже не знали, в каком состоянии пребывает игрок. Общение происходило только по телефону, поэтому сроки восстановления были расплывчатыми», — сказал Билялетдинов «СЭ».

М`Вила выступал за «Рубин» с 2013 по 2018 год. Он провел за команду 80 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ринат Билялетдинов
Янн М`Вила
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)

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