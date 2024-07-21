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Сегодня, 13:22

Билялетдинов — о «Рубине»: «Хорошо, что сохранили костяк команды»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил состав казанской команды перед первым туром РПЛ сезона-2024/25.

«Хорошо, что «Рубину» удалось сохранить костяк и избежать серьезных потерь перед новым сезоном. Все-таки стабильность в составе многое дает на дистанции. Но качественные приобретения тоже должны присутствовать. Посмотрим после первых туров, на что в этом сезоне сможет претендовать казанская команда», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

22 июля казанцы сыграют на выезде против «Пари НН» в первом туре РПЛ. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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