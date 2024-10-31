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Сегодня, 08:50

Ринат Билялетдинов: «Сотрудничество «Локомотива» и «Арсенала» из Дзержинска можно назвать полезным»

Руслан Минаев
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Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает полезным сотрудничество железнодорожников с белорусским «Арсеналом».

«Сотрудничество «Локомотива» с «Арсеналом» из Дзержинска можно назвать полезным. Хорошо, что молодые футболисты получают игровую практику во взрослом футболе. Белорусский чемпионат же неплохо развивается», — цитирует Билялетдинова Legalbet.by.

В «Арсенале» на правах аренды выступают игроки «Локомотива» — защитник Кирилл Волков, хавбеки Данила Годяев и Вадим Арутюнян.

Источник: legalbet.ru
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)

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