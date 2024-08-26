Билялетдинов: «При желании у судей можно усмотреть лояльность к «Локомотиву»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил судейство в матчах команды в текущем сезоне.

«Обсуждают всегда. Есть две стороны: одни довольны, а другие — нет. Это естественно. Кто-то говорит, что мяч случайно попал в руку, а кто-то, что была игра рукой. Это все на усмотрение судьи.

Лояльность к «Локомотиву» можно и усмотреть при желании. Но в следующей игре все, наоборот, может поменяться. Чтобы все были довольны судейством, работа арбитров должна быть высококачественной и моментально, VAR должен постоянно работать, а также необходима единая трактовка моментов», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

25 августа «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 6-го тура РПЛ. Во втором тайме арбитр матча Владимир Москалев не назначил одиннадцатиметровый после единоборства защитника железнодорожников Жерзино Ньямси и игрока «Ростова» Егора Осипенко в штрафной площади «Локомотива».