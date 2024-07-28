Ринат Билялетдинов: «У «Локомотива» есть потенциал, нельзя их списывать со счетов»

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо» (1:3) в столичном дерби.

«Когда у команды почти нет креативных футболистов, то и игра в атаке не особо клеится. Нет ничего удивительного в победе «Динамо», хотя у них не такие большие потери в отличие от «Локомотива». В этом сезоне от команды Галактионова можно ждать все, что угодно.

Потенциал у «Локомотива» есть, поэтому я бы не списывал их со счетов. Возможно, у клуба появятся сильные игроки, но мне кажется, что «Локомотив» в этом сезоне сделал ставку на молодых футболистов. Надеюсь, у них пройдет пробуксовка, которая точно временная», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

В следующем матче железнодорожники встретятся дома с «Ростовом» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Игра пройдет 30 июля.