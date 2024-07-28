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Ринат Билялетдинов: «Уверен, что у «Зенита» в этом сезоне не будет легкой прогулки»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче «Рубин» — «Зенит» (0:4) во 2-м туре РПЛ.

«Кажется, что победы пока что достаются легче, чем тому же «Динамо». Конечно, соперники будут разбираться и пытаться противодействовать «Зениту», поэтому команде Семака с каждым туром будет сложнее. Уверен, что в этом сезоне у «Зенита» не будет легкой прогулки к чемпионству, у нас очень крепкий чемпионат. Кто сможет противостоять «Зениту»? «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

В первых двух туров сезона РПЛ «Зенит» одержал две победы с разницей забитых и пропущенных голов 8:0.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Зенит
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